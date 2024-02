Rientro Osimhen, arrivano aggiornamenti dal collega Carlo Alvino via social.

Ecco quanto riferisce il giornalista sull'attaccante del Napoli di rientro dalla Coppa d'Africa:

"Osimhen domattina sarà a Napoli, il giocatore è in partenza dalla Nigeria, nessun giallo, nessun mistero, nessun ritardo non previsto. Poi saranno valutate le sue condizioni dallo staff medico e da quello tecnico per capire se convocabile per Napoli-Genoa, cosa molto probabile".