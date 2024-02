Il rendimento di Osimhen dopo le convocazioni in nazionale: c'è un 44% che farà discutere | FOCUS

Il ritorno dagli impegni con la nazionale di Victor Osimhen stanno caratterizzando in queste ore tutto l'ambiente Napoli. C'è chi mugugna perché altri suoi colleghi oggi saranno già a disposizione dei rispettivi club e chi invece, sposando la linea del Napoli, non fa drammi se VO9 dovesse rientrare con qualche giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Dando per scontato che la società azzurra abbia dato il permesso - l'ennesimo - al proprio calciatore, abbiamo voluto raccogliere alcuni dati su Victor Osimhen incrociando presenze, gol e minuti tra gli impegni con la Nigeria ed il ritorno a Napoli.

Osimhen ha disputato in totale 27 partite in nazionale totalizzando ben 20 gol. Una media realizzativa di tutto rispetto. In chiave Napoli, i 'tormenti' per le convocazioni con la maglia della Nigeria sono iniziati nel novembre 2020. Di seguito vi riportiamo l'incrocio dati tra impegni con le Super Aquile e la prima gara disponibile con il Napoli.

13-11-20 Sierra Leone in campo per 78' 17-11-20 Sierra Leone out per un infortunio alla spalla 22-11-20 Napoli-Milan 1-3 non convocato 27-03-21 Benin in campo 90' 30-03-21 Lesotho in campo 76' 03-04-21 Napoli-Crotone 4-3, 1 gol 03-09-21 Liberia in campo 78' 07-09-21 Capo Verde in campo 84' 11-09-21 Napoli-Juve 2-1 in campo 89' 07-10-21 Rep. Centrafricana in campo 90' 10-10-21 Rep. Centrafricana in campo 90' 17-10-21 Napoli-Torino 1-0, 1 gol in campo 90' 13-11-21 Liberia in campo 90' 16-11-21 Capo verde in campo 89' 21-11-21 Inter-Napoli 3-2 in campo 55' poi out per infortunio 25-03-22 Ghana in campo 90' 29-03-22 Ghana in campo 90' 03-04-22 Atalanta-Napoli 1-3 assente 24-3-23 Guinea Bissau in campo 90' 27-3-23 Guinea Bissau in campo 90' 02-04-23 Napoli-Milan 0-4 assente 10-09-23 Sào Tomé 90' 16-09-23 Genoa-Napoli 2-2 in campo 90' 13-10-23 Arabia Saudita in campo 59' 21-10-23 Verona-Napoli 1-3 assente per infortunio

Infine registriamo anche il minutaggio complessivo avuto da Osimhen nella recente Coppa D'Africa. Il numero 9 ha giocato 7 partite totalizzando 648' in campo. Per l'attaccante del Napoli è stata la prima manifestazione importante della carriera con la maglia della sua nazionale. In 9 convocazioni, tenendo conto solo ed esclusivamente delle partite in concomitanza con la stagione calcistica della SSC Napoli (sono dunque escluse quelle extra periodo) da quando veste la maglia del Napoli, VO9 (per infortuni ed altro) ha saltato 4 volte la prima gara post Nigeria da disputare con il Napoli ovvero il 44%. Se davvero Osimhen dovesse saltare Napoli-Genoa si raggiungerebbe quota 50% in 10 convocazioni. Un dato piuttosto alto anche se, è bene sottolinearlo, su questo valore pesa la variabile infortuni.

