Riccione calcio, Cassese: "Il Napoli può permettersi Dybala, non esistono grandi presidenti come De Laurentiis"

Pasquale Cassese, presidente del Riccione Calcio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli può permettersi Dybala, ma il sistema calcio ha costi importanti. Non ci sta miglior presidente di Aurelio De Laurentiis, ci sono stati le variabili di Covid e la Guerra che porta problemi. L'obiettivo è di salire in due anni in Serie C. Non si vive molto di calcio qui, ma è questa la sfida migliore, provare a portare entusiasmo e voglio farlo con tutta la mia napoletanità".