Retroscena Gargano: "Litigai con Mertens, mi aprì il sopracciglio involontariamente e lasciai l'allenamento!"

Ultimissime calcio Napoli - Nel corso della lunga intervista concessa a Fanpage di Walter Gargano, doppio ex di Napoli e Inter, il centrocampista ha raccontato un retroscena che riguarda uno scontro con Dries Mertens:

"Di Dries ricorderò sempre le abilità tecniche ma anche che una volta in allenamento ci scontrammo e mi lasciò un bel ricordo nell'arcata sopraccigliare destra con una gomitata involontaria. In quel momento mi ritirai dall'allenamento incavolato nero con lui, ma anche lì passò in fretta e ancora oggi, che siamo in contatto, glielo ricordo sempre con affetto e ci scherziamo su".