Respinto il ricorso della Lazio, il legale del Torino: "Soddisfatti della sentenza, accolte le nostre istanze"

Ultime notizie calcio - Eduardo Chiacchio, legale del Torino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Siamo soddisfatti della sentenza di secondo grado sulla partita contro la Lazio, sono state accolte le nostre istanze in questo grado di giudizio. Siamo sereni e tranquilli, abbiamo operato con il massimo zelo ed eventualmente faremo la stessa cosa anche davanti al Collegio di Garanzia del CONI. La controversia riguardava la scadenza del provvedimento preso dall'ASL. Il Torino ha chiesto chiarimenti all'ASL che ha precisato che il giorno di scadenza del provvedimento era il 2 di marzo. Di fatto la squadra non poteva partire per Roma. Abbiamo il massimo rispetto per Sandulli. Ogni ricorso, ogni appello, ogni difesa ed ogni avvocato fa storia a sé".