Repubblica, Tina a CN24: "Tante difficoltà per uno stadio a Bagnoli. Manna? Il Napoli deve investire sul serio nelle giovanili"

Pasquale Tina, giornalista di Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"La difficoltà di uno stadio a Bagnoli è legata ai tempi ed anche ai vincoli. In più servirebbe qualcosa anche dal punto di vista del sistema viario con mezzi di trasporto. e quanto altro. Un altro aspetto fondamentale c'è la questione Europei, l'Italia entro il 2026 deve definire le città ospitanti. Chiaramente senza Napoli sarebbe una sconfitta colossale per la nostra città. Entro quella data devi trovare un accordo, il Comune ed il Governo spingono per il resyling del Maradona perché, costruire uno stadio nuovo significherebbe non vedere gli Europei nella nostra città.

Bagnoli potrebbe essere una sede per un eventuale centro sportivo anche se con i tempi rischi di non farcela perché il Napoli tra un anno deve lasciare Castel Volturno. Disputare gli Europei a Napoli è una gara che va ancora giocata perché darebbe alla città turismo, visibilità e quanto altro. Manna è stato bravo nella costruzione della primavera Juve enella Next Gen, ma solo un dirigente non basta in chiave Napoli. Bisogna investire nelle giovanili con strutture ed anche soldi. Il Napoli finora non ha mai voluto perseguire questa strada. Sul centro sportivo aspettiamo novità, vanno comprati in primis i terreni".