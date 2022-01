Repubblica, Tina a CN24: "Insigne e Ospina possono recuperare con la Salernitana"

Pasquale Tina di Repubblica è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Qualche cambio sarà necessario rispetto la partita di Coppa Italia. Magari Fabian titolare subito con Lobotka. In avanti mi aspetto Lozano e Petagna titolari. Insigne ha iniziato lavoro personalizzato in campo, anche per Ospina non è grave e potrebbero tornare per la prossima partita con la Salernitana. Non amo i discorsi riguardo il possibile accantonamento di una competizione. Brutta la sconfitta con la Fiorentina, il Napoli è arrivato male alla partita".