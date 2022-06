Repice: "Zerbin? Ci ho parlato dopo l'esordio in Nazionale, Mancini ha mandato un messaggio chiaro"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Radio RAI Francesco Repice, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Questo è un momento un po’ delicato per il Napoli, credo che in società manterranno tutti i nervi saldi e lo deve fare anche l’ambiente. Inter e Juventus stanno viaggiando sul mercato, ma bisogna essere razionali: i nerazzurri hanno perso Perisic, vediamo se prenderanno Dybala.

Dybala a Napoli farebbe impazzire tutti, è chiaro, ma il problema è tutto nell’ingaggi: otto milioni netti sono sedici lordi, in tre anni di contratto sono 48 milioni e 64 lordi per un quadriennale. Ci sono due club al mondo come PSG e Manchester City che hanno troppi soldi, se alla firma danno ad un calciatore cento milioni di euro: giocassero tra loro e si divertissero.

Zerbin in Nazionale? Lo conosco bene perchè sono affezionato a Frosinone, ha fatto una Serie B straordinaria e ha dei numeri. Ci ho anche parlato dopo l’esordio, vivere a Napoli e giocare lì sarebbe per lui una cosa meravigliosa. Ti svegli la mattina e sei sul lungomare, non è una cosa da poco anche per un ragazzo che non vede l’ora di giocare in quello stadio e di vestire quella maglia. Il messaggio di Mancini è stato chiaro: i ragazzi vanno fatti giocare”