Renica: "Trovare un nuovo Koulibaly è impossibile… Zielinski? Pensate al gol al Barcellona"

A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Alessandro Renica ex giocatore del Napoli:

“Ostigard mi piace molto per quello che ho visto, tutte di grande qualità. Un difensore molto attento e aggressivo, soprattutto regolare nei contrasti. Promuovo questo acquisto, anche se sarà il campo a parlare. Perdere Koulibaly significa cambiare gli obiettivi. Trovare un giocatore come lui è impossibile. Inter e Milan si sono svegliate, dopo 10 anni, e hanno preso grandi giocatori. Il Napoli deve fare gli acquisti giusti, prendendo anche giovani di grande prospettiva. Non so se farei lo scambio tra Zielinski e Luis Alberto, forse no. Zielinski, se recuperato, è un grande giocatore. Con Gattuso ha dimostrato tanto. Se Zielinski ritrova la sua condizione ha grandi colpi, come il gol al Barcellona, ma quando si spegne un po’ la luce dei giocatori bisogna cercare di riaccenderla”.