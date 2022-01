Renica: "Spalletti ha tanti meriti, ma se tutti gli obiettivi sfumassero la visione sarebbe diversa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rrahmani e Juan Jesus? Il bicchiere è mezzo pieno, ci sono stati test attendibili e si sono fatti trovare pronti nonostante le partite contro Empoli e Spezia: avremmo potuto parlare di una grande impresa da parte del Napoli e di questa coppia difensiva.

Quanto c’è di Spalletti nell’esser riuscito a ottenere quasi il massimo nonostante le assenze? Ovviamente il mister ha tanti meriti, ma è anche uscito dalla Coppa Italia: se guardiamo ad oggi, c’è la possibilità di poter giocare ancora per lo scudetto. Se poi tutti gli obiettivi sfumassero, la visione sarebbe diversa: prima era offuscata, adesso invece l’idea di lottare per lo scudetto c’è eccome.

Napoli più maturo? Recupera giocatori di grande qualità con i quali fronteggiare squadre forti da ora in poi, a partire dal Barcellona in Europa League. Lo scorso anno a fine gennaio mancava mezza squadra, quest’anno il periodo è passato e ci si prepara alla seconda parte di stagione con una squadra in grado di ottenere tanti risultati positivi.

Il giocatore cresciuto di più nell’ultimo periodo? Lobotka, era sovrappeso e non poteva dare grande qualità: adesso invece sta dando qualità da palleggiatore e nel gioco di Spalletti è importante. Inoltre mi ha sorpreso Elmas, che a Bologna e con la Salernitana ha dato grande tecnica e qualità, nonché personalità come ad esempio nell’azione del rigore guadagnato”