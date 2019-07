Renica: "Il Napoli si è avvicinato alla Juventus, vediamo se basterà per competere"

Alessandro Renica, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Il Napoli può migliorare ancora e far meglio della passata stagione, Carlo ha un anno di conoscenza di questa squadra. Sicuramente gli azzurri si sono avvicinati alla Juventus, vediamo se sarà sufficiente per competere. Koulibaly e Manolas ti permettono di giocare con i terzini più alti, il campo ci dirà poi se questi equilibri saranno sufficienti. Lo capiremo dalle partite più importanti. Sarri sta diventando meno rigido. Inizialmente aveva detto che Ronaldo doveva giocare sulla sinistra, poi ha detto che invece può agire dove preferisce. La Juve vince perché ha giocatori straordinari".