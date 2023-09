Renica: "Il Napoli ha dilapidato una fortuna, c'è una dichiarazione di Garcia che non mi convince"

Sandro Renica è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

‚ÄúSe guardiamo la classifica ci accorgiamo che il Napoli ha dilapidato una fortuna se si considera che partiva dal +16 ed ora √® a -7 dall‚ÄôInter. Garcia ha bisogno di tempo, speravamo tutti che potesse partire sparato ma √® evidente che ci sono tante cose non andate nella direzione giusta. Di certo la colpa √® di tutti e non solo dell‚Äôallenatore, ma √® altrettanto evidente che Garcia sta lasciando qualche dubbio in pi√Ļ. Ci sono alcune dichiarazioni del tecnico che non mi convincono, soprattutto quando dice che l‚Äôanno scorso non ha visto il Napoli giocare. E‚Äô un‚Äôesternazione poco professionale, tu devi essere sempre aggiornato e conoscere come gioca la squadra. Tra l‚Äôaltro, per me, Osimhen non √® un rigorista e questo lo deve sapere Garcia, basta vedere le statistiche‚ÄĚ.