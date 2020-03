Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Verona, che di solito ha un turismo spaventoso sempre di più in crescita, oggi è una città colpita pesantemente dal virus perché c’è poca gente in giro. Alcune precauzioni dovevano essere prese prima. Giustamente il calcio, come tutte le altre attività che si sono fermate già, deve essere fermato e deve dare l’esempio"