Renica: "Ho contato troppi errori di Rrahmani: manca un tattico come Albiol"

Alessandro Renica è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Non voglio continuare ad alimentare le critiche ma questa squadra aveva tutto per arrivare sino in fondo. Il Napoli ha dominato tante partite ed ha portato a casa meno di quello che doveva portare come punti. Troppi elementi a sostegno del fatto che il Napoli questo scudetto lo ha buttato, il campo ha parlato chiaro. Quando ti confronti con tutti gli avversari e non sei inferiori ma anche superiori, allora inizi a crederci.

Ci sarà rivoluzione? C'è da dire che lo scorso anno la società ha fatto un buon lavoro: sembrava che mezza squadra dovesse andar via e invece li ha trattenuti tutti. Col tempo l'assenza di Insigne si noterà. E si dovrà trovare il modo di sopperire sul mercato alla sua partenza. Come dice Spalletti sarà importante dichiarare sin da subito l'obiettivo da centrare. Ma che obiettivo avrà quest'anno il Napoli?

Insigne? Difficile pareggiare l'offerta del Toronto ma se avessi confermato i 4.5mln di ingaggio che prende penso che forse sarebbe rimasto. Ma offrire 2.5mln di contratto è al ribasso, è limitativa.

Rrahmani? Non ho visto questa grossa evoluzione ma ha dimostrato di poter far parte della rosa del Napoli. Da allenatore ho contato però parecchi errori suoi in questo finale di campionato. A Napoli manca sempre un giocatore che sappia guidare la difesa: manca un tattico nella difesa. Manca uno come Albiol".