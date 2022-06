Renica: "Giocatori come Koulibaly non sono sostituibili, i giovani hanno bisogno di punti di riferimento per crescere"

Sandro Renica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Quando perdi giocatori di qualità quasi sempre ti indebolisci. Non ci sono sostituti validi come Koulibaly. Stai prendendo tanti giovani che hanno bisogno di punti di riferimento in campo per crescere e maturare, soprattutto in una piazza come Napoli che pesa la maglia nei momenti di difficoltà. C’è tanta fame di vittoria in piazza. Era l’anno del Napoli ed è stata buttata via una grande occasione, è giusto che la gente abbia perso la pazienza. Sono i giocatori di qualità come Higuain che ti risolvono i problemi la maggior parte delle volte nei momenti difficili, lui segnò a Napoli con la Juve per lo 0-1 finale e a San Siro contro l’Inter al 90esimo. Non è vero quindi che il Napoli è diventato più forte senza Higuain".