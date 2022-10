Edy Reja è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha un gioco di squadra incredibile, tutti si aiutano a vicenda. Spalletti fa fuori chi non rema nella direzione della squadra, non vuole personaggi. Nessuno ha il centrocampo del Napoli tra qualità, tecnica, fisico e corsa. Zielinski è l’uomo in più".