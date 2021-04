Reina, il padre: "Pepe ha lasciato un pezzo di cuore a Napoli: quella città è casa sua. Gli piacerebbe un giorno tornarci da dirigente o allenatore" [ESCLUSIVA]

Miguel Reina, papà dell’ex portiere del Napoli Pepe, attualmente alla Lazio, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"In questo momento, dopo 22 anni di carriera, mio figlio si sta divertendo a giocare. Si trova molto bene con la maglia della Lazio. Pepe torna a casa, torna in un luogo dove sa di essere sempre amato. Gli spunta un sorriso ogni volta che torna a Napoli. Un ritorno da dirigente per Pepe? A Napoli ci ha lasciato un pezzo di cuore, non c'è alcun dubbio sul fatto non gli piacerebbe tornare da allenatore o direttore. La corsa Champions è molta serrata, ogni squadra ha le giuste armi per raggiungerla"