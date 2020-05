Regione Lombardia, Fontana: "De Luca era d'accordo sulle linee guida. Non ha firmato perché in contrasto con altre questioni”

Notizie - Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera: "Ho firmato l’ordinanza, sì. Le uniche differenze riguardano il fatto che noi non apriremo subito le piscine, le palestre, i centri benessere e che per andare al ristorante è necessario misurare la febbre. Abbiamo sempre detto che bisogna occuparsi della ripresa senza però mai dimenticarsi della sicurezza. De Luca era d’accordo sulle linee guida poi non ha firmato perché in contrasto con altre questioni. Ma sono delle linee guida: chi ritiene può distaccarsene"