Regione Campania, Porzio: "Le Universiadi hanno fatto crescere l'impiantistica sportiva della nostra città. Chi insulta Napoli lo fa per invidia"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Porzio, consigliere allo sport della Regione Campania:

“Il futuro dell’impiantistica sportiva a Napoli? In passato si è fatto tanto, c’erano molte strutture chiuse che sono state riaperte, in particolare nelle zone periferiche della città. Abbiamo provato a onorare al meglio la grande tradizione acquatica di Napoli. Grazie alle Universiadi del 2019, sono state sistemate altre strutture fatiscenti, anche se l’obiettivo è monitorare al meglio l’intera città per permettere a tutti i ragazzi di poter praticare sport, essendoci ancora troppe zone prive di impianti idonei. Non bisogna sprecare l’onda lunga delle Universiadi, l’ideale sarebbe avere una cabina di regia che controlli l’impiantistica cittadina per spendere al meglio i fondi europei che arriveranno a breve. Servono capacità e competenze per non perdere questo treno, che rappresenta una delle ultime opportunità per la città di Napoli. Gli improperi contro Napoli? Quando ero un atleta, sono sempre stato insultato, ma ciò mi esaltava. Probabilmente quest’odio deriva dall’invidia verso Napoli e i napoletani. Magari agli occhi di chi non conosce la città appariamo arroganti, ma la realtà è che noi siamo generosi e accoglienti verso tutti”.