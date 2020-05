Regione Campania, De Luca: "L'obiettivo è avere il mare balneabile dal Litorale Domitio fino al Cilento"

Ultime Coronavirus - "Sopralluogo al cantiere per la realizzazione della rete di collettamento delle acque fognarie della Costiera Amalfitana per i Comuni di Cetara ed Erchie. Stiamo completando un altro pezzo del sistema di depurazione. Il nostro obiettivo è avere il mare balneabile da Sapri fino al Litorale Domitio", afferma Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. Ecco un video pubblicato sulla sua pagina Facebook:

De Luca

"Credo che stiamo procedendo dalla costiera sorrentina a quella amalfitana con i lavori di collettamento delle reti fognarie con l'obiettivo di pulire definitivamente le acque del Golfo. Lo abbiamo fatto sul Golfo di Napoli, lo facciamo sul Golfo di Salerno. Questo collettore intercetta le reti della costiera amalfitana fino a Vietri e la cosa importante è che intercetta le acque dell'area portuale che non erano collegate con il depuratore. Il tutto ovviamente è collegato con il depuratore e quindi dovremmo avere il mare pulito finalmente. Durerà il tempo più breve possibile compatibilmente con la necessità di fare un lavoro come Dio comanda, non è che possiamo avere poi delle perdite domani mattina, quindi ci prenderemo il tempo che sarà necessario, ma veramente è un'opera strategica dentro un obiettivo che ci siamo prefissi: quello di rendere balneabile tutto il mare campano dal Litorale Domitio fino al Cilento", ha affermato De Luca nel video.