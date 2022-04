Regione Campania, De Luca: "A Pasqua via la mascherina solo per la pastiera"

Ultimissime - Sulla permanenza del covid nel periodo di Pasqua in cui la maggioranza si sente più libera "sono molto preoccupato e credo che debbano essere preoccupati i cittadini. Non servono delle leggi nazionali, in Campania, in città in particolare l'uso di mascherina è obbligatorio". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca:

Vincenzo De Luca

De Luca sull'utilizzo della mascherina a Pasqua