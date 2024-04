Regazzoni: "Ho avuto Manna come team manager al Chiasso: ha la personalità per reggere De Laurentiis"

Ultimissime Calcio Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alberto Regazzoni, ex calciatore del Chiasso quando c’era Manna team manager

“Manna l’ho conosciuto quando era un giovane dirigente che arrivava dal Forlì. Ora sembra facile parlare di lui, ma la fame e la voglia la si è vista subito. In pochi anni ha scalato vette importanti. Era sempre disponibile, avevo 32 anni, ero già a fine carriera ed ho conosciuto pochi team manager con la sua voglia. Non si limitava a fare il lavoretto come team manager, si esponeva in altre cose a livello sportivo, gli piaceva parlare e con me che ero il capitano della squadra aveva un ottimo rapporto. Parlava di calcio, di giocatori, andava a vedere le partite e in pochi mesi ha conosciuto tutti i nomi dei calciatori del calcio svizzeroi.

Sta facendo un’esperienza importante alla Juventus per cui non parliamo più di un giovane di 25 anni, lavorare con Giuntoli e con dirigenti importanti gli ha dato esperienza. Vero è che non ha mai fatto il ds da solo e che Napoli è una piazza importante e la pressione è diversa. Capisco che ci sia perplessità perchè Manna non ha ancora la taglia di uno come Tare. Manna ha personalità da vendere, è vero che De Laurentiis ha tanta voce in capitolo più di altri presidenti, ma bisogna avere la forza e la personalità per gestirlo e Manna ce l’ha. C’è da capire che mercato vorrà fare il Napoli, se guardo quelli passati mi rendo conto che non ha mai preso grandissimi nomi, ma giocatori da scoprire e in questo Manna può essere determinante”.