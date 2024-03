Razzismo, Vinicius Jr scoppia a piangere in conferenza: "Ho sempre meno voglia di giocare" | VIDEO

Clamoroso quanto accaduto al talento del Real Madrid e della Nazionale del Brasile Vinicius Junior che è scoppiato a piangere in conferenza stampa riguardo al tema razzismo che lo riguarda da molto vicino in Spagna per i tanti casi accaduti. Vinicius parla di razzismo e scoppia a piangere in conferenza col Brasile. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Ho sempre meno voglia di giocare. La mancanza di sanzioni è ciò che mi frustra di più. È una cosa abbastanza triste, è una cosa che succede qui in ogni partita, ogni giorno. Ogni mia denuncia mi rende molto triste. Ma come per tutti i 'neri' del mondo... È una cosa triste. È qualcosa che sta succedendo non solo in Spagna, ma nel mondo... È successo anche a mio padre, hanno scelto un bianco invece di un nero. È una cosa che noto e combatto. Lotto affinché nel prossimo futuro non succeda più a nessuno". Sul suo atteggiamento in campo. "Certo ho molto da migliorare, ho ancora 23 anni, ed è un progresso naturale... Lasciai il Brasile molto giovane senza aver imparato tante cose... Mi sento sempre più triste, ho sempre meno voglia di giocare. Nessuno mi sostiene. Vorrei che i bambini non dicessero quelle cose, perché è vero che da bambino non sapevo cosa fosse il razzismo. Forza? La ricevo soprattutto dalla mia famiglia e da quei tifosi che mi inviano messaggi di incoraggiamento a continuare a lottare per chi ne ha bisogno. A ogni denuncia mi sento peggio, ma devo comparire qui e mostrare la mia faccia. Non lotto contro i tifosi spagnoli, mi batto contro il razzismo nel mondo. Ho chiesto aiuto alla UEFA, a FIFA, Conmebol e CBF che sono grandi gruppi e possono lottare contro questo. Il problema che c'è in Spagna è che il razzismo non è un crimine".