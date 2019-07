Raul Albiol su James: "Lui ed Ancelotti si conoscono e si fidano, ecco cosa può aggiungere a questo Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Raul Albiol, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Ecco un estratto:

Il rimpianto? "Lo scudetto di due anni fa, ovviamente. Una rabbia che ancora avverto dentro perché con novantuno punti in genere si vince sempre. Però il Napoli non deve smettere di crederci, qui ci sono le condizioni per farcela, la Juventus mollerà qualcosa, non può resistere. E dietro, ci sono i miei amici".

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su James

"Cosa manca al Napoli per realizzare il sogno?

Un dieci percento. L’ultimo passettino, ma la squadra ha già la consistenza. E se poi, come leggo, si aggiunge James Rodriguez... Carlo sa tutto di lui e lui di Carlo si fida, sono stati assieme a Madrid e al Bayern, c’è grande stima. James aggiunge tasso tecnico, fantasia"