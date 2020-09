RAI - Milik-Roma ed Under-Napoli, si farà! Agli azzurri anche due Primavera giallorossi

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Venerato

“Ruota tutto intorno alle cessioni di Milik e Koulibaly. Si aspettano le cessioni, i rientri economici, per poi affondare i colpi in entrata e completare la rosa. Da Trigoria mi arrivano notizie su Milik. Verso fine settimana potrebbero esserci novità con i rientri, anche di Under, dalla Nazionale. Potrebbero arrivare Under e due giocatori della Primavera con pochissimo cash. I 15 mln richiesti sono troppi e il Napoli sta calando le pretese. La Roma balla sui 5mln come ingaggio per Milik, mentre il Napoli sui 2,5 mln per Under che ne richiede 3mln. C'è volontà di chiudere, la Juventus non sta dando conferme su Suarez entro il 5 ottobre. La Roma è l'unica società in grado di far mettere a bilancio al Napoli una cessione di 40 milioni".