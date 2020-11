RAI, Venerato: "Ibra due volte si è offerto al Napoli: voleva diventare il re della città, aveva in camera il poster di Maradona. Queste le scelte di Gattuso per Napoli-Milan"

Ultime notizie calcio mercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gattuso vorrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 ma vuole capire se è possibile. L’allenamento di oggi pomeriggio darà le risposte. Io credo che si opterà per un 4-2-3-1, con Elmas che potrebbe trasformare questo modulo in 4-3-3 visto che ha doti da incontrista rispetto, invece, a Zielinski. Bakayoko sarà certamente convocato. In porta invece ci sarà Meret. Gattuso ha notato dei problemi al piede per Ospina e questo spinge per l’italiano al 99%. Di Lorenzo e Mario Rui saranno i terzini, con Manolas e Koulibaly dietro. A centrocampo Fabian Ruiz e Bakayoko, con Elmas pronto a galleggiare tra la mediana e la trequarti. Lozano è in vantaggio su Politano, con Mertens titolare ed Insigne non in discussione. De Laurentiis non ha mai pensato ad Ibra che, però, si è offerto per ben due volte al Napoli. Prima del ritorno al Milan lui avrebbe voluto provare l'esperienza nel Napoli, me lo confessò anche quando era alla Juventus. Aveva in camera un solo poster: Diego Armando Maradona. Mi disse, in occasione dell'addio al calcio di Ferrara, di voler diventare il re di Napoli ed il nuovo Maradona. Rinnovo Hysaj? La situazione è quella che è ed il problema è di natura economica”.