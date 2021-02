Rai, Venerato: "Gattuso potrebbe non rischiare Koulibaly, con il Granada tanti fuori forma"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Alcuni calciatori sono andati in campo con il Granada ma non al meglio. Ruiz ha giocato per 90 minuti, è stato un miracolo. Stesso discorso per Osimhen, mentre Di Lorenzo è stremato che le sta giocando tutte. Gattuso deciderà domani se Koulibaly potrà esserci con l’Atalanta, non vuole rischiare infortuni. Penso che si andrà avanti con la difesa a quattro".