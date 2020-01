RAI, Paganini: "Trattativa Lobotka-Napoli ai dettagli, su Kumbulla si è mossa forte l’Inter! La Fiorentina su Politano, su Mertens..."

Calcio Napoli ultimissime - Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“La trattativa per Lobotka con il Napoli si è un po’ sbloccata. Al momento siamo ai dettagli. Bisognerà vedere se il Napoli prenderà anche un terzino, un esterno sinistro che possa sostituire Ghoulam. Siamo solo al 7 gennaio, le novità arriveranno verso la fine del mercato. Gattuso spinge molto per Ricardo Rodriguez del Milan perche lo conosce bene. Kumbulla? Su di lui si è mossa forte anche l’Inter, quindi sarà un braccio di ferro potente con il Napoli. Il Napoli sta puntando giocatori di talento, giovani, che si sono messi in mostra in questa stagione in Serie A. Scambio Llorente-Politano? Situazione in stand by. Su Politano si è mossa forte la Fiorentina. Mertens? L’Inter e la Roma si sono fatte avanti. Il belga ha espresso la volontà di voler restare a Napoli ma il suo procuratore sta facendo un gioco al rialzo. Le offerte per lui sono molto vantaggiose e al momento si sta provando a trovare un accordo favorevole ad entrambe le parti con il Napoli. Il Napoli deve trovare compatezza a livello generale. Bisogna ricompattare l’ambiente, società, giocatori pubblico e tifosi”.