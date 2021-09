RAI, Paganini: "Il Napoli mi ha impressionato, è in un momento molto particolare e c'è grande unione!"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Paganini, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Sampdoria è una squadra in salute e lo ha dimostrato, ma il Napoli mi ha impressionato perché è in un momento molto particolare sia per l'autostima che ha che per la sua organizzazione di gioco. Inoltre mi sembra che ci sia una grande unione nello spogliatoio, sono tutti calati in questo progetto. Insigne e Politano, insieme a Lozano, sono clienti molto scomodi. E' il momento che è importante, c'è una grande convinzione generale da parte della squadra".