Rai - Il Napoli tifa per Hakimi al Chelsea, trattativa lunga per Emerson Palmieri: tutto dipende dall'Inter

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il giocatore guadagna 4 milioni con i bonus e il nuovo contratto di 5 anni non dovrà allontanarsi troppo da quelle cifre. Poi c'è concorrenza. Mi risulta che all'entourage del giocatore qualche telefonata da Germania e Inghilterra è arrivata. In Italia c'è l'Inter. Se i nerazzurri prendono Marcos Alonso, con Hakimi al Chelsea, non dovrebbe andare su Emerson. La brutta notizia è che, dato che Hakimi preferisce il Psg, l'Inter potrebbe incassare almeno 70 milioni e avrebbe soldi per andare su Emerson. A parità di offerte, il giocatore preferisce l'Inter per la Champions e i diritti tv che l'Inter gli garantirà a differenza del Napoli"