RAI, Gentili: "Il rischio contagio in trasferta è elevato: serviranno regole precise nel protocollo"

Bruno Gentili, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Si ricomincia, ma vedo ancora dei punti scuri. Aspettiamo la riunione di lunedì, ma il rischio grosso è legato ai contagi per chi va in trasferta. Bisognerà riscrivere per la ripartenza. Servirà un numero elevato di tamponi e non è facile, neanche a pagamenti. Servirà ridurre l'isolamento del gruppo squadra, per non rinviare le partite. Servono regole precise. Nazionale? Vedo la Germania superiore a tutte le altre, i tedeschi sono molto forti. Questo anno farà bene alla Nazionale di Mancini che potrà ancora crescere ma credo che ci siano ancora due-tre nazionali davanti a noi".