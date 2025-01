RAI - Fazzini preferisce la Lazio per un motivo ma Corsi ha deciso il suo futuro: le ultime

Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di 3Tempo, in onda su Televomero:

"Corsi, presidente dell'Empoli, ha comunicato a Lotito che Fazzini non andrà alla Lazio ed è stato reintegrat in rosao. Va pareggiata l'offerta azzurra, altrimenti non andrà a Roma: 11 mln più 2 di bonus l'offerta del Napoli, 18 mesi di contratto. Fazzini pensa di non poter trovare tanto spazio con Conte. Si lavora per Pareyo ma lo vuole in prestito mentre l'Udinese lo vuole cedere in prestito con diritto".