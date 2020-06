RAI, Coppola: "Il protocollo sarà rivisto, presto rivedremo i tifosi sugli spalti"

Ultime calcio - Gianfranco Coppola, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Coppola

"Il protocollo verrà rivisto a breve, rivedremo i tifosi sugli spalti visto che si riaprono le discoteche. Il calcio ritorna nei tempi giusti e non è stato favorito. La rosa sarà gestita meglio visti i 5 cambi. Il fattore pubblico conta, ma il fattore campo non lo è oggi. L'Inter di Conte ha grinta e tensione agonistica per impensierire".