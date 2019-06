Radio24, Capuano: "Sarri alla Juve? Deve essere motivo d'orgoglio per i napoletani! Spero venga accolto dal San Paolo con gli applausi"

A Radio Marte è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista

"Sarri per 3 anni a Napoli ha fatto benissimo ed ha dato fastidio non poco alla Juventus e il nemico ha riconosciuto il lui talento e deve essere motivo di orgoglio per i napoletani.

Sono pochissimi i calciatori o gli allenatori che hanno rifiutato determinate squadre, ricordo Zanetti, Di Natale e davvero pochi altri. Sarri si è immedesimato nel clima Napoli in quei 3 anni e dovranno capirlo anche gli juventini. Spero venga accolto con gli applausi Sarri al San Paolo, proprio come viene accolto Ancelotti a Milano".