Quagliarella racconta: "Così Conte mi convinse a non lasciare la Juve. Difendo Lukaku perché..."

Ultimissime Calcio Napoli - Intervistato da Il Mattino oggi in edicola, Fabio Quagliarella ha parlato di Antonio Conte svelando i loro trascorsi alla Juventus e un retroscena di mercato quando era prossimo a trasferirsi nella Capitale: «Sembrava tutto fatto, quando a un certo punto mi arriva una telefonata di Conte. Rispondo e lui non mi lascia nemmeno parlare: "Dove vai? Non se ne fa niente"».

Fabio Quagliarella racconta Antonio Conte

La sua reazione fu semplice: «Se ti chiama Conte e ti dice una cosa del genere, cosa si può fare? Ovviamente sono rimasto alla Juventus. E così fu anche a gennaio della stessa stagione, quando era tutto fatto con il Wet Ham, ma lui mi disse "Tu da qua non ti muovi e resti qua". Insomma mi fece capire che mi voleva tanto e per me è stato un motivo di grande orgoglio e piacere».

Che allenatore è Conte? «Innanzitutto è uno che parla tanto. È schietto, è diretto. Se ti deve dire una cosa non fa giri di parole e questo ai calciatori piace. Nel bene e nel male»

Quando si parla di Lukaku: «Lo difendo perché va aiutato, va messo più in condizione di rendere. D'altra parte quando gli arriva la palla giusta come è successo contro la Roma ti decide la partita. Quello è stato un gol pesantissimo».