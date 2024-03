Quagliarella: "Addio definitivo alla Champions League? Un passo falso molto pesante, ma a Barcellona..."

A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Torino, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Fabio Quagliarella:

“Addio definitivo alla Champions League? Un passo falso molto pesante. Il gol di Kvaratskhelia? Mario Rui ce l’ha quel piede lì per metterla in questo modo, è stato un gol bellissimo e Kvara può metterci solo il piattone perchè se la va a colpire forte la manda in curva. Ho giocato una partita al Camp Nou ed è tutt’altra atmosfera per un giocatore, il Napoli deve prendere la partita come una occasione importante per svoltare la stagione”