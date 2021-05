Prossimo allenatore Napoli, Alvino annuncia: "Entro la prossima settimana l'annuncio di De Laurentiis!"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non credo che il prossimo allenatore del Napoli sarà comunicato a inizio giugno, credo che ci vorrà molto meno tempo. La prossima scelta di De Laurentiis arriverà in settimana. L’ultima volta Ancelotti firmò da Vancouver in Canada, non c’è bisogno di andare in Filmauro. De Laurentiis non è il tipo che aspetta, è un decisionista. Allegri ovviamente mi piacerebbe. Nessuna conferenza di Gattuso la prossima settimana, è ancora sotto contratto con il Napoli ed è molto corretto".