Prof. Pincolini: "La metodologia di lavoro di Ancelotti parla da sola: chiedere ai grandi club. Se si vuole arrivare a primeggiare in Europa, serve ancora pazienza"

Ultime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il Prof. Vincenzo Pincolini rilasciando alcune dichiarazioni:

"La metodologia di lavoro di Ancelotti è spiegata semplicemente dagli anni di lavoro nelle grandi squadre. Nel calcio si vuole tutto e subito, ma la calma può sempre fare la differenza. Guardiamo sempre fuori dal nostro giardino, l'Atalanta, per esempio, è un progetto che fa diventare il club importante. Se si vuole arrivare a primeggiare in Europa, serve ancora pazienza per il Napoli. Fino a giugno i tuoi calcaitori devono essere i più bravi al mondo, poi puoi cambairli ma se vuoi che rendano al meglio devi tutelarli".