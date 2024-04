Pressing, scintille tra Zampini e Biasin: "Sono un avvocato e rispetto le regole, non faccio discorsi da bar"

Ultime calcio - Massimo Zampini ha parlato, in maniera polemica, ai microfoni di Pressing, in onda su Italia 1:

"Vorrei fare una mini chiosa sul derby visto che lo scrivo tutti i giorni. Il pensiero mio e di diversi milioni di persone è che la vera seconda stella sarà l'anno prossimo quando Inter e Milan se lo giocheranno. Sul campo è il diciannovesimo scudetto dell'Inter perché quello 2006 è stato assegnato con un comunicato quando non si conoscevano alcune telefonate. Poi le abbiamo conosciute e tutti hanno fatto finta di nulla".

Fabrizio Biasin lo interrompe:

"Ti prego Massimo, non entriamo in discorsi che ci portano al bar ma addirittura sotto al bar, nella taverna, che non hanno un senso. Esiste un palazzo che stabilisce le regole".