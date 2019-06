Pozzi a CN24: "E' difficile uno scambio Insigne-Icardi. Milik? Punterei ancora su di lui, ma la piazza chiede un top player"

Nicola Pozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "La situazione Insigne non è chiara e definita, molto dipenderà dalle sue decisioni e quelle della società. Uno scambio con Icardi secondo me è difficile. Personalmente sono un estimatore di Milik e punterei tutto su di lui perchè ha un grande potenziale e l'ha dimostrato quest'anno reagendo alla grande dopo due gravi infortuni. Se il napoli vuole crescere, la piazza ti chiede un calciatore pronto da affiancare a Milik. Inglese, pur essendo un attaccante valido, non ha questo curriculum perchè in certi palcoscenici non si è mai misurato".