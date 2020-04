Polonia, Kozminski a Kiss Kiss: "Milik aspettava un contratto importante, ma il Napoli non ha accettato. Tre settimane fa è stato vicinissimo allo Schalke"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marek Kozminski, vice presidente della Federcalcio Polacca. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Secondo me Milik è una pedina importante per il calciomercato, è giovane ed è un calciatore di livello mondiale. Il rapporto qualità prezzo è ragionevole, fa gola a tanti. Juventus? C’è qualcosa di vero, nelle prossime settimane ci saranno sviluppi importanti. Dopo i suoi infortuni e le sue ricadute con annesse operazioni il suo rendimento è calato col Napoli. Milik non è una prima punta, ma nemmeno una seconda punta. Può fare l’esterno, può fare il centravanti e poi non ha mai trovato un collocamento tattico ben chiaro nel Napoli. Ha sofferto il gioco del Napoli come accade anche in nazionale dove non è titolare. Spesso parte dalla panchina ed ha giocato poco quest’anno in nazionale perché soffre Lewandowski. E’ uno che segna, è giovane, non crea problemi e se fossi il Napoli lo terrei, ma il calcio si basa sui soldi e la parte economica deciderà la situazione. Il calciatore si aspettava un contratto importante ed il Napoli non ha accettato. Tre settimane fa c’era un discorso molto serio con lo Schalke 04. Zielinski? E’ in Italia da 15 anni ed è molto legato a questo paese. Ha tutte le qualità calcistiche per essere un grandissimo, ma gli manca la consapevolezza di esserlo. Ha bisogno di un allenatore che creda in lui”.