Politano: "Sul mister dette tante cavolate, abbiamo risposto sul campo: siamo con lui! A Napoli mi sto esprimendo al meglio"

Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa della vigilia insieme al mister Gennaro Gattuso. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C'è sempre poco tempo per recuperare tra una partita e l'altra, il bello del calcio comunque è giocare quindi cerchiamo di farci trovare pronti ogni tre giorni. Mi trovo bene col ritmo del calcio spagnolo? Non penso sia uno stimolo, bensì uno stile di gioco. Le spagnole ti affrontano sempre a viso aperto, lasciano spazi per farti giocare. Il mio migliore anno? Penso sia anche una questione di maturità, a Sassuolo e all'Inter sono cresciuto molto: ma da quando sono a Napoli sto facendo il mio miglior campionato, spero di continuare così. Non sono più un ragazzino, perciò è meglio per tutti che faccia bene. L'abbraccio post-Juventus al mister? Aveva anche un altro significato: si è parlato tanto del mister, anche tante cavolate. La squadra ha risposto sul campo, era dalla parte del mister e l'ha dimostrato".