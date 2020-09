Politano: "Osimhen? Non bisogna aspettarsi tutto e subito da lui! Ci auguriamo diventi un attaccante di grande livello, è incontenibile. Su Gattuso, Juventus e Teramo...""

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

“Osimhen? Giocatore di grandissima prospettiva, bravo ragazzo che deve lavorare con calma. Non bisogna aspettarsi tutto e subito, arriva da un altro campionato che è diverso da quello italiano. Il potenziale c’è e starà a lui metterlo in atto, siamo contenti di averlo in squadra e gli daremo una mano.

Uno come Osimhen può fare grandi cose e diventare un attaccante di grande livello? Ce lo auguriamo, è un gran bel giocatore di prospettiva con grande gamba. È incontenibile, dovremo essere bravi a metterlo a suo agio.

Teramo? È un test importante, dobbiamo alzare i ritmi perché s’inizia fra venti giorni e dobbiamo essere pronti ad iniziare questo nuovo campionato. Il mister sta provando nuovi schemi e noi lo dobbiamo seguire.

Calendario? Ho visto la data del match con la Juventus pure io, si sa che è l’eterna rivale. Bisogna pensare prima al Parma però, perché alla prima sarà difficile giocare in quello stadio"