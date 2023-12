Politano a Sky: "Oggi l’unica cosa che contava era il passaggio del turno! Non vincere al Maradona ci dava fastidio, ecco cosa ci manca per essere quelli dello scorso anno"

A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Braga, è intervenuto il l’attaccante del Napoli Matteo Politano:

“La prestazione è andata esattamente come volevamo, non volevamo prendere gol, tornare alla vittoria: è stato fondamentale per tutto.

La vittoria salva tutto e ci dà una prospettiva? Oggi si chiudeva un ciclo di partite toste da quando è arrivato il mister, purtroppo non tutte sono andate bene. Tranne il risultato, le prestazioni ci sono state anche se a tratti siamo andati in difficoltà. Oggi però l’unica cosa che contava era il passaggio del turno.

Quanto ci manca per essere quelli dello scorso anno? I risultati, quando inizi a vincere è tutto più semplice perchè se non vinci l’umore non è dei migliori. Ora tra tre giorni c’è un’altra partita e poi con la Roma sarà fondamentale per il campionato.

Non vincere al Maradona ci dava fastidio? Assolutamente, il nostro pubblico è importantissimo e ci tenevamo per loro perchè ci danno sempre grande spinta”