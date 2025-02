Polemiche Inter-Fiorentina, Alvino: "Neanche un po' di vergogna? Sono curioso di sapere se..."

Ultimissime Calcio Napoli - “Neanche un po’ di vergogna? Chiedo per un amico… Suvvia … stavolta sono curioso … sarà ancora il calendario il fuoriclasse o … l’arbitro?”; questo il commento di Carlo Alvino in riferimento al clamoroso episodio in Inter-Fiorentina con l’1-0 che ha creato non poche polemiche ieri a San Siro.

Polemiche Inter-Fiorentina, le parole di Inzaghi

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, si è pronunciato così in conferenza stampa nel post partita: "La Fiorentina era arrabbiata, come è giusto che sia, come ero arrabbiato io a Leverkusen quando abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo nato da un fuorigioco. Non avevo capito cosa fosse successo, c'è stato un attimo di tensione. Poi ho rivisto anche il rigore, che non esiste mai: è intervenuto il VAR che non è intervenuto nel derby e avremmo vinto la partita.

Capisco Palladino, la palla è uscita: in quel caso non può intervenire il VAR, poi sul rigore Darmian è a un metro e mezzo ed è intervenuto su un rigore che per me non esiste. Hanno avuto un rigore che non esiste mai, mai, mai. Non esiste mai. E' un rigore inesistente. Il Var stavolta è intervenuto non come successo a noi la settimana scorsa quando non è intervenuto. Il rigore non esiste mai".