Plusvalenza Muratore Juve, l'ironia di Rivieccio: "Adesso mi preoccupa la richiesta dell'elettricista per il cancello!"

Nelle ultime ore Simone Muratore ha effettuato le visite mediche per firmare con l'Atalanta in vista della prossima stagione. Il centrocampista cresciuto tra le fila della Juventus fin da ragazzino, passerà alla Dea a titolo definitivo per circa 7-8 milioni di euro: plusvalenza ottima da mettere a bilancio e sconto servito per i 35 milioni più bonus che i bianconeri devono versare nelle casse nerazzurre per Kulusevski.

In merito alla vicenda il comico Gino Rivieccio ha pubblicato un irriverente messaggio sui social: "Muratore per 8 milioni all'Atalanta. Mi preoccupa ora la richiesta di Salvatore l'elettricista per ripristinare il cancello automatico della mia casa ischitana".