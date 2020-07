Platini senza filtri: "Dybala è maradonesco, anche l'avvocato Agnelli lo avrebbe apprezzato"

Michel Platini, ex stella della Juventus negli anni '80, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

"L'Avvocato non c’è più, non posso fargli dire cose che magari non penserebbe. Però sì... se gli era piaciuto Sivori, penso che avrebbe apprezzato oltremodo Dybala. E' bravissimo in campo ed è un ragazzo dalla faccia pulita. Sembra proprio una bella persona. Non che lo abbia visto tante volte, ma quando lo seguo mi piace, fa sempre belle cose. Dalla corsa, dal dribbling, dai movimenti, io sono Platini e lui è Sivorì, direi. È una punta, possono farlo giocare dove vogliono, gira a tutto campo, ma resta una punta. E segna anche abbastanza. Io ero un centrocampista che faceva tanti gol, un uomo squadra che trascinava. Più di lui. Non che non lo faccia, ma è un attaccante. Addio vicino la scorsa estate? Sono le leggi del mercato. Però se è rimasto è un bene: per la Juve e per lui. Ma non è Platini, è... maradonesco".