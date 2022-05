Plastino: "De Laurentiis poteva fare qualcosa in più per trattenere Insigne a Napoli"

Ospite di Maracanà Show su TMW Radio, Michele Plastino ha parlato dei principali temi del calcio italiano:

"Pioli? E' stato un grande nel dare le giuste motivazioni, ha fatto di Ibrahimovic l'uomo fondamentale. Se sarà scudetto, sarà merito suo. Italiano? Per me è stato il miglior allenatore del nostro campionato, anche meglio di Pioli. La Fiorentina ha fatto vedere il miglior calcio. Insigne? E' stato criticato, ma poi la gente si è accorta che - visti i tantissimi soldi che gli sono stati offerti - non potevano contestarlo. Il suo sogno era lasciare Napoli con lo scudetto ma non c'è riuscito, De Laurentiis poteva fare di più per tenerlo".