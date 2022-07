Bruno Pizzul è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Nel Napoli c’è tanta incertezza sul futuro di molti giocatori. Speriamo che il Napoli riesca ad arrivare ad inizio di stagione con una rosa competitiva come si aspetta la piazza. De Laurentiis le situazioni di cuore non le tiene assolutamente in considerazione. Ognuno deve saper fare il suo ruolo".