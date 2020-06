Pizzul: "Suoni per sostituire la voce dei tifosi? Che pantomima! 5 cambi? Mi sembrano amichevoli estive"

Ultime notizie Napoli calcio. A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Pizzul, giornalista. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non è facile fare una telecronaca senza tifosi. Personalmente, quando mi capitava di raccontare episodi di calcio senza tifosi mi sono preoccupato personalmente delle parolacce che potevano arrivare e provavamo a spostare i microfoni che stavano vicino ai pochi presenti. Al calcio manca una componente fondamentale che è il pubblico. Sarebbe una pantomima se davvero inseriranno dei suoni per sostituire la voce dei tifosi. La coppetta nazionale è sempre un traguardo importante, avrà sempre il suo valore. Queste partite vanno accettate anche se gli indici di ascolto non li conosco. Le 5 sostituzioni? E’ indispensabile in questo periodo, ma avvalora ulteriormente la sensazione di giocare a porte chiuse. Dà la sensazione di un’amichevole, come se fossimo nel calcio estivo”.